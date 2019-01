Man ontkent verkrachting meisje (13)

LIVE – Verslaggever André Spaansen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Vier mannen die donderdag in de rechtbank in Groningen verschenen, hebben wel bekend dat zij seks hadden met het slachtoffer. Zij zeiden dat ze dachten dat het meisje 18 of 19 was.,,Zelfs als ze zegt dat ze 18 is, moet u dat checken. Vraag maar een ID’’, zo luidde het antwoord. ,,Minderjarig blijft minderjarig.”

Vandaag verschijnen vier verdachten op zitting. De oom van het meisje regelde de seks via advertenties. Zij moest alles filmen.

De eerste verdachte van vrijdag, een 28-jarige man uit Haarlem, zou het meisje in een bos bij Beerta hebben vastgebonden en verkracht. WhatsApp-berichten naar het meisje, afkomstig van een nummer dat volgens een getuige van de man is, moeten door een ander zijn gestuurd, beweert hij. Hij herkent het nummer en de getuige niet.

Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het bewijs overtuigend. Zo is de man te zien in video's, inclusief zijn opvallende ring. Het OM eiste tegen hem 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

Volg hier de rechtszaak live: