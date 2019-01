Verdachten misbruik meisje (13) voor de rechter

LIVE – Verslaggever André Spaansen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

De tiener bleek kwetsbaar door een problematische thuissituatie. Donderdag werden er al straffen geëist tot 42 maanden (3,5 jaar). Met het excuus dat het meisje en haar oom de verdachten, gevonden via internet, zouden hebben misleid door te zeggen dat ze meerderjarig was maakte justitie uiteindelijk korte metten. ,,Zelfs als ze zegt dat ze 18 is, moet u dat checken. Vraag maar een ID’’, was de teneur. ,,Minderjarig blijft minderjarig.’’