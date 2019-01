’Ombouw naar groen huis 45.000 euro’

,,Als je 45.000 euro moet investeren, klinkt dat heel ontmoedigend,’’ zegt één van hen in het Noordhollands Dagblad.

De bewoners van tweehonderd huizen zaten bij een informatiebijeenkomst van de Stichting Huizenaanpak. Die heeft becijferd wat het loskoppelen van het gas gaat kosten in het wijkje Tubergen.

Lagere energierekening

Het goede nieuws is dat de transitie een negentig procent lagere energierekening oplevert.

Daarvoor moet wel maar liefst 45.000 euro per huis geïnvesteerd worden. Dat bedrag staat ook nog eens los van de kosten van nieuw schilderwerk, een nieuwe vloer of andere onvoorziene omstandigheden.

Huizenaanpak vindt dat ook alle dubbele beglazing uit de woningen gehaald moeten worden. Ze zouden niet goed genoeg isoleren.

Bekijk ook: Warm huis wordt luxe

De stichting adviseert alles in stappen uit te voeren. De eerste stap is islotaie: 16.000 per huis. Dan vloerverwarming en warm terugwinsysteem: 10.000. De laatste stap (20.000 euro) omvat de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp.

Stichting Huizenaanpak is een samenwerkingsverband van dertig bedrijven, dat subsidie heeft ontvangen van de gemeente Haarlem om huizen van het gas af te krijgen.