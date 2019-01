Illegalen door heel Amsterdam

Amsterdam - De gemeente heeft zeventien panden op het oog waar honderden illegalen 24 uur per dag moeten worden ondergebracht. Dat blijkt uit geheime informatie uit de Stopera, waar deze krant de hand op wist te leggen. Opvallend is dat stadsdeel West, waar GroenLinks de grootste is, mogelijk maar één illegalenopvang krijgt. ’VVD-stadsdeel Zuid’ krijgt mogelijk op vier plekken opvanglocaties voor ’ongedocumenteerden’, zoals leden van We are Here.