Twaalf jaar en tbs voor ziekenhuismoord John F.

Bij de rechtbank kreeg F. in 2016 nog tien jaar cel. Het hof vond twaalf jaar passender.

Verpleegklundige Linda van der Giesen (28) werd in 2015 door haar ex doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. De moord kreeg veel aandacht omdat de politie op de hoogte was van de hooglopende ruzie tussen de voormalige partners en wist dat John F. een pistool had aangeschaft. Maar met haar aangifte van bedreiging en stalking was niets gedaan. Bovendien had de man op dat moment al een strafblad. De politie moest na de moord diep door het stof.

De straf is conform de eis van de advocaat-generaal.

