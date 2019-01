’Defensie wist van gezondheidsproblemen door burnpits’

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De krant zegt bewijs in handen te hebben dat verschillende militairen Defensie formeel aansprakelijk hebben gesteld voor de blootstelling aan de gifstoffen door zogeheten burnpits.

Ook zegt de krant te beschikken over correspondentie met Defensie waarin de blootstelling aan giftige stoffen, en de relatie met ernstige medische aandoeningen, door burnpits wordt erkend.

Het ministerie van Defensie blijft er echter bij dat geen militair zich heeft gemeld met klachten over de vuilverbranding op missie in Afghanistan. De opgedoken formulieren waar het Dagblad van het Noorden over schrijft, gelden niet als een echte melding, stelt minister Ank Bijleveld.

Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze kanker hebben opgelopen door giftige gassen uit de verbrandingskuilen in de open lucht die Defensie in Afghanistan gebruikte om van haar afval af te komen. Ze hebben zich gemeld bij jurist Ferre van de Nadort, die onderzoek naar de burnpits heeft gedaan.

Bijleveld doet de nu gevonden formulieren af als „een registratie in een personeelsdossier. Dat is geen melding.” Ze roept militairen met klachten opnieuw op zich te melden, „dan zullen we daar natuurlijk serieus naar kijken.” De minister wijst erop dat er sinds vorige maand ook een meldpunt in de lucht is.

Vorige week zei het ministerie van Defensie geen weet te hebben van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zei minister Ank Bijleveld. Ze wees erop dat indertijd al is onderzocht of er schadelijke stoffen vrijkwamen „en toen bleek er niets aan de hand.”

In de Verenigde Staten laait de kwestie hoog op. Irak- en Afghanistan-veteranen zijn daar naar de rechter gestapt omdat giftige rook uit de burnpits hen ziek zou hebben gemaakt. Tot dusver zonder resultaat.