Bevolkingsrecord in Duitsland door migratie

De bevolking groeide ondanks het feit dat het aantal sterfgevallen vorig jaar aanmerkelijk hoger lag dan het aantal geboorten. Destatis becijferde dat tussen de 950.000 en 970.000 mensen overleden, terwijl er 785.000 tot 805.000 werden geboren. Door migratie vanuit het buitenland kon uiteindelijk toch een positieve bevolkingsgroei worden genoteerd.

Duitsland had eind 2017 nog zo’n 82,8 miljoen inwoners. Ook in dat jaar stierven er meer mensen dan er via geboorten bij kwamen. Dat verschil bedroeg toen 147.000.