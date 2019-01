Impasse in raketoverleg NAVO - Rusland

Rusland en de VS kwamen in 1987 een verbod op (nucleaire) middellangeafstandsraketten op hun grondgebied overeen. Omdat Moskou zich er volgens de 29 NAVO-landen niet aan houdt, heeft de Amerikaanse regering een ultimatum gesteld. Als Rusland het verdrag op 2 februari niet controleerbaar naleeft, stappen de Amerikanen eruit. De effectieve opzegging van het verdrag zou dan zes maanden later plaatsvinden.

Ook na 2 februari zijn er dus nog mogelijkheden voor Rusland om zich aan het verdrag te gaan houden, aldus Stoltenberg. „Dus we blijven in gesprek. Dialoog is de enige manier om een oplossing te vinden. We willen geen nieuwe Koude Oorlog en geen wapenwedloop”, herhaalde de Noor.

Bepert bereik

Rusland weerspreekt dat het het verdrag schendt, omdat de raketten een bereik van minder dan 500 kilometer zouden hebben. Het beraad heeft volgens Stoltenberg wel geleid tot een beter begrip van de Russische positie.

Stoltenberg wees erop dat de moeilijk te detecteren mobiele raketten Europese steden kunnen bereiken. De NAVO heeft haar militaire commandanten gevraagd te kijken naar de gevolgen van de opzegging en mogelijke antwoorden daarop. Stoltenberg wilde niet speculeren over vervolgstappen. Wel zei hij dat wordt gekeken naar militaire opties. „We moeten een geloofwaardige afschrikking en defensie hebben.”

Wapencontrole

„Het is een zeer serieus onderwerp, we moeten ook kijken naar nieuwe initiatieven voor wapencontrole”, besloot de secretaris-generaal. Hij verwees daarmee naar het nucleaire arsenaal van landen als China, India, Pakistan en Noord-Korea.

