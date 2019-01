’Agressieve passagier Transavia probeert cockpit in te komen’

De aanhouding van de man is gefilmd door een medepassagier. Te zien is hoe veiligheidsmensen de tegenstribbelende passagier uit zijn stoel trekken en afvoeren. De man krijst vervolgens ,,Allahoe akbar”, Arabisch voor god is de grootste.

De autoriteiten denken niet dat de man terroristische plannen had. Uit onderzoek bleek dat de man met psychische problemen kampt.

Het toestel was donderdagmiddag vertrokken uit Parijs en had Tunis als eindbestemming.