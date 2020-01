Mega-explosie Spanje: man op 3 km afstand dodelijk getroffen

De man werd in zijn huis getroffen door een grote metalen plaat. Het projectiel werd door de grote kracht van de ontploffing over een enorme afstand weggeslingerd. Omwonenden zijn verbijsterd over het verlies van hun buurman en de afstand die de ijzeren plaat door de lucht vloog. De plaat maakte onderdeel uit van de installatie van de ontplofte chemische fabriek.

Puin

De man, Sergio, zat in zijn woning toen hij getroffen werd. Reddingswerkers moesten hem uit het puin halen, maar de inwoner van Torreforta was toen al overleden.

Linksonder de locatie van de ontplofte fabriek, rechtsboven de woonplaats van het slachtoffer. Ⓒ Google Maps

Volgens buurtbewoners was er na de explosie een vuurbal te zien aan de hemel. Na de ontploffing moesten inwoners van Tarragona en veel omliggende dorpen binnen blijven. Giftige stoffen zijn echter niet vrijgekomen.

Volgens de Spaanse brandweer woog het weggeschoten projectiel ongeveer 1000 kilo.