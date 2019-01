Jongetje (3) overleeft drie dagen in bos

Casey Hathaway was op bezoek bij zijn oma in North Carolina toen hij donderdag plotseling verdween.

Er werd direct een enorme zoektocht op touw gezet in de bossen rondom de woning van de vrouw. De speurders werden gehinderd door zware regen en wind.

Uiteindelijk werd hij donderdagavond, huilend om zijn moeder, gevonden in een bos in de omgeving van de plaats van de vermissing.

Zijn moeder Brittany zegt in de New York Post dat Casey het prima maakt. „Hij heeft zelfs al gevraagd of hij weer Netflix mag kijken”, aldus de opgeluchte moeder.

Casey was dinsdag met twee andere kinderen aan het spelen. Uiteindelijk kwamen ze zonder hem weer binnen bij oma. Zij sloeg na een korte zoektocht alarm. Honderden inwoners van de streek speurden mee.

Sherrif Chip Hughes tijdens een persconferentie: „Het kleine mannetje is heel blij. Het was heel ontroerend.”

Het jongetje was volgens hem een meter of veertig de bosjes ingelopen, door allerlei waterpoelen en stond daar te huilen.