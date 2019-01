Pauselijke Lamborghini winnen?

De gelukkige winnaar krijgt de sleutels van de witte met gouden Lamborghini Huracan van de paus zelf en van de directeur van Lamborghini overhandigd.

Loten, te verkrijgen via via op Omaze-gamingplatform, kosten tussen de 10 en 5.000 dollar, zo meldt Le Parisien. De opbrengst van de loterij zal ten goede komen aan verschillende liefdadigheidsinstellingen. Een deel van het bedrag zal worden besteed aan de wederopbouw van de Iraakse stad Nineve.

Lamborghini liet auto speciaal in de kleuren van het Vaticaan maken. De Huracan gaat in slechts 3,4 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en heeft een cataloguswaarde van rond 200 000 euro.

De paus kreeg de wagen in 2017. In 2018 probeerde hij de wagen al te verkopen en nu probeert hij het witte vehikel dus via een loterij te slijten.

Het is niet voor het eerst dat de paus een gift van de hand doet. In 2008 deed hij een door hem gezegende wagen van de hand. De auto werd destijds verkocht voor 715.000 euro, al kon die koop niet worden afgerond. In 2013 kreeg de paus een Harley-Davidson, die hij veilde voor 241.500 euro. Het ingezamelde bedrag ging ook toen naar het goede doel.