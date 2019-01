Jager (56) schiet eigen dochter (19) dood

Het treurige ongeval gebeurde donderdagavond in Ettlingen, onder de rook van Karlsruhe. De 56-jarige man was nog thuis en wilde net gaan jagen, toen in zijn woning een schot uit het jachtgeweer werd gelost.

Hoe dat precies gebeurde, is nog onduidelijk, maar het lijkt te gaan om een ongeluk. Op dit moment loopt een onderzoek. De verdenking luidt dood door nalatigheid.

De jager was legaal in het bezit van een jachtgeweer met een lange loop, meldt de politie.