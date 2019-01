Zwaarbewapend team pakt voormalig adviseur Trump op

De 66-jarige Stone is al tientallen jaren als strateeg en lobbyist actief in de Amerikaanse politiek. Hij werkte tot de zomer van 2015 voor het team van Trump. Stone bleef volgens aanklagers ook na zijn vertrek contact houden met campagnemedewerkers van de Republikein, die in 2016 verrassend de verkiezingen wonnen.

Die contacten draaiden volgens aanklagers onder meer over de bewering van Stone dat hij in contact stond met een niet nader genoemde „organisatie 1”, die vrijwel zeker WikiLeaks is. Die klokkenluiderssite publiceerde documenten die door hackers waren gestolen van de Democratische Partij van Hillary Clinton.

Campagnestrijd

Volgens aanklagers kreeg een hoge functionaris van de Trump-campagne opdracht „contact op te nemen met Stone over toekomstige publicaties en wat voor andere schadelijke informatie organisatie 1 had over de Clinton-campagne.” In de aanklacht staat niet om welke campagnemedewerker het gaat.

Stone kwam na de verkiezingen in beeld bij de autoriteiten, die de mogelijke Russische inmenging in de stembusgang onderzochten. Hij zou meerdere valse verklaringen hebben afgelegd voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Ook zou de politiek strateeg hebben geprobeerd een getuige over te halen om te liegen en informatie achter te houden.

Vervolging

Het onderzoek van de speciaal aanklager heeft sinds de verkiezingen al geleid tot de vervolging van allerlei figuren die betrokken waren bij de Trump-campagne. Het gaat onder meer om voormalig nationaal veiligheidsadviseur Mike Flynn, oud-campagneleider Paul Manafort en Trump-vertrouweling Michael Cohen, een advocaat die zwijggeld betaalde aan twee vrouwen die beweerden affaires te hebben gehad met Trump. Laatstgenoemde is daarvoor veroordeeld tot drie jaar celstraf.

