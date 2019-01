Transavia: aangifte tegen amokmaker

Dat gebeurde op een vlucht van Parijs naar Tunis. De piloten maakten gelijk een voorzorgslanding in Nice, waar de schreeuwende man door veiligheidsmensen met geweld van boord werd gesleept. Hij riep Allahoe akbar, maar een Franse Transavia-woordvoerder denkt niet dat hij terroristische motieven had. „Het lijkt er eerder op dat hij psychische problemen heeft. De politie zoekt het verder uit. Wij weten niet wat de reden was van zijn wangedrag.”

Transavia France opereert los van Transavia Nederland en vliegt vanuit Frankrijk. Beide maatschappijen behoren tot het Air France KLM vliegconcern.

„Dergelijke voor passagiers angstige incidenten zijn in de lucht onacceptabel. Wij hebben strakke procedures om de veiligheid dan toch te kunnen waarborgen. Alle agressie wordt hard aangepakt”, aldus de zegsman.

Met een forse vertraging kon de Transavia- Boeing 737 de vlucht naar Tunesie zonder problemen vervolgen.