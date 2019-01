Burgemeester Luijendijk werd afgeperst na erotische massage

De burgemeester maakte in mei 2016 een afspraak met een jongeman voor een erotische massage. Na die massage belde de verdachte Luijendijk op en zei dat masseur Stjepan K. minderjarig was. Ze zouden naar de pers stappen als hij niet zou betalen. In totaal persten de twee verdachten hem voor 15.000 euro af. B. heeft bekend en spijt betuigd. ,,De masseur was niet eens minderjarig.’’ K. is 26 jaar oud.

K. was vrijdag ook gedagvaard in de zaak, maar kwam niet opdagen. Tegen hem is bij verstek anderhalf jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

Luijendijk stapte pas naar de politie toen B. op 8 februari vorig jaar zijn woning binnendrong. Daarbij zou hij Luijendijk bij de keel hebben gegrepen en geld en zijn pinpas hebben gepikt. B. zou naast de celstraf ook een enkelband en een contact- en locatieverbod moeten krijgen, eiste de officier van justitie bij de rechtbank in Breda.

Politie gemeden

De burgemeester was volgens de officier van justitie niet eerder naar de politie gegaan, omdat hij ‘zijn blazoen niet besmeurd wilde hebben, ook al was dat door onwaarheden’. Het geld dat verdachte B. van Luijendijk ontving, gebruikte hij om te gokken. De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank bij de straf mee te laten wegen dat B. minder toerekeningsvatbaar is doordat hij schizofreen is.

Luijendijk (68) zwaaide in november 2017 als burgemeester. Dat had overigens niets te maken met de afpersingen.

De uitspraak is 8 februari.