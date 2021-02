Ruzie om verplichte vegetarische schoolmaaltijd

Archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

PARIJS/LYON - Plannen om in scholen in Lyon alleen nog maar maaltijden zonder vlees voor te schotelen zorgen voor verhitte debatten tussen Franse politici. Volgens burgemeester Gregory Doucet (Groenen) is ervoor gekozen om gezondheidsredenen, maar het voornemen is bij enkele ministers in het verkeerde keelgat geschoten.