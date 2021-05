LIVE | Máxima: ’Dankbaar dat ik ouder mag worden’

Omringd door boeken, familiefoto’s, souvenirs en een prachtig tafelboeket vertelt zij onder meer over het leven, de liefde en het werk. „Ik ben dankbaar dat ik ouder word. Mag worden”, zegt de vorstin tijdens de ontvangst van Van Nieuwkerk in de hal van het paleis. Als ze plaats hebben genomen aan tafel draagt zij een stuk poëzie voor in het Spaans, uit een boek dat zij cadeau heeft gekregen van Matthijs. „Ik vind poëzie heel rustgevend”, aldus de koningin. Het boek van Marcia Luyten over ’het fascinerende levensverhaal van Koningin Máxima’ heeft ze niet gelezen en dat gaat ze ook niet doen: „Ik zie mezelf toch anders denk ik.”

„Mijn man is erg persistent. En ik ben blij dat hij dat toen was, want ik vond hem heel leuk”, zegt ze als ze vertelt hoe zij tot de keuze is gekomen om naar Nederland te verhuizen. Toen de eerste foto van het verliefde stel in de media verscheen, ging de koningin met een zwarte pruik op door het land om in cafés onopgemerkt bitterballen te eten. „Meestal alleen, soms met een vriendin. En zo mijn Nederlands oefenen!”, aldus de koningin. „Ik moest Nederland leren kennen. En de Nederlanders leren kennen.”

Lege stoel en dé traan

Op de vraag of haar huwelijksdag de gelukkigste dag uit haar leven was heeft ze een kort antwoord: „Ja, maar ook tegenstrijdig.” Matthijs wil weten hoe het voor de koningin was dat haar vader niet aanwezig was op haar ’grote dag’. „Het leven is tegenstrijdig. We krijgen niet altijd alles wat we willen.” Over het fragment van ’dé traan’ zegt ze: „Zoveel emoties. En dat koor was prachtig. Ook mijn vriendinnen zaten met zakdoeken in hun hand te kijken. ”

Stichting Oranje Fonds

„Ik wil graag dat niemand zich buitengesloten voelt en dat iedereen zich thuisvoelt in Nederland”, zegt Máxima als de Stichting Oranje Fonds aan bod komt „Sommige functies komen met mijn positie, maar de andere taken heb ik gekozen. Daar hoort het Oranje Fonds ook bij.” Dat fonds was het huwelijkscadeau van ’de Nederlanders’ aan het koningspaar. Ook zet de koningin zich in voor de GGZ. Haar zus Inés overleed in 2019 op 33-jarige leeftijd. ’Inesita’ zoals de jongste zus van Máxima door intimi werd genoemd, leed aan depressies. „Het heeft een paar jaar gekost, maar ik denk aan haar met een hele grote glimlach”, aldus de koningin over haar zusje.

Later vertelt Máxima dat ze stiekem blij is dat ze door corona meer tijd door kan brengen met haar kinderen: „Ik moet zeggen: ik reisde een beetje te veel voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje blij dat ik minder moet reizen.”