Mijnwerkers op een halve meter afstand van Julen

Mijnwerkers, die nog wat bananen krijgen voor de energie, zijn bijna bij de plek waar Julen moet zijn. Ⓒ REUTERS

TOTALAN - Update – De mijnwerkers, die een gang graven naar het peutertje Julen, zijn nog maar een halve meter verwijderd van de put waar hij in is gevallen. Maar juist op het laatste stuk is er weer nieuwe tegenslag. Er is een nieuwe en vierde explosie nodig, omdat de mijnwerkers opnieuw op hard gesteente zijn gestuit.