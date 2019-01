Vierde explosie noodzakelijk om bij Julen te komen

Mijnwerkers, die nog wat bananen krijgen voor de energie, zijn bijna bij de plek waar Julen moet zijn. Ⓒ REUTERS

Totalán - Update – De spanning stijgt in het bergdorpje Totalán in de Cerro de la Corona – en in heel Spanje, tijdens de zoektocht naar het peutertje Julen dat al twaalf dagen in een put zit. Zeker nu er opnieuw een explosie nodig is om de put van Julen te bereiken, vanwege de hardheid van het terrein. Het is de vierde sinds de mijnwerkers gistermiddag laat startten met het uitgraven van de tunnel.