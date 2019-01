KNMI geeft code oranje af

In de drie meest noordelijke provincies, en ook in Overijssel, geldt code oranje. Volgens de ANWB is dat allesbehalve onterecht. „Het verkeer blijkt toch verrast door de ijzel. Het advies is: pas écht goed op, want als dit al leidt tot zo veel aanrijdingen rond 16.30 uur, dan wordt het alleen maar beroerder als het donker wordt.”

Volgens de ANWB zijn 25 aanrijdingen in het noorden een afwijkend beeld. „Je ziet ineens: daar waar ijzel is en sneeuw ligt, zien we enorme vertragingen en dus ook veel ongelukken.”

Op verkeerskaarten is te zien dat veel files zich vormen, voornamelijk in Friesland en Groningen.

Ook iets meer naar het zuiden worden problemen verwacht: in Gelderland en Flevoland is code geel afgegeven. Verder naar het zuiden, en ook in het westen van het land zullen weinig tot geen files en ongelukken door ijzel voorkomen, verwacht het KNMI.

Ⓒ KNMI

„In de loop van de avond lopen de temperaturen op. Dan gaat de winterse neerslag over in regen en verdwijnt de gladheid”, meldt het KNMI nog.