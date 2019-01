’Jetten was in Nijmegen helemaal niet groen’

Als fractieleider van de Nijmeegse D66 was Rob Jetten lang niet zo’n fanatieke klimaatridder als hij tegenwoordig wil doen geloven. De duurzame dromen die hij wel wist te realiseren, blijken na zijn vertrek vooral een last. Ⓒ Hollandse Hoogte

NIJMEGEN - D66-leider Rob Jetten profileert zich als klimaataanpakker die daarvoor inspiratie heeft opgedaan in de lokale politiek in Nijmegen. Maar wie zijn oor in ’Havana aan de Waal’ te luisteren legt, leert een heel andere man kennen dan de klimaatridder die hij aan het Binnenhof pretendeert te zijn.