’Hittegolf duurt mogelijk 9 dagen’

Ons land staat vanaf woensdag een relatief lange reeks zomerse dagen te wachten met temperaturen van boven de 25 graden. „Sterker nog, vanaf donderdag start een reeks dertigers. Zondag zou de hittegolf dan officieel een feit zijn”, aldus Huirne. In Limburg zou dat al vóór het weekend het geval kunnen zijn, omdat het daar de afgelopen dagen al zomers warm is. Voor een hittegolf moet het minimaal vijf dagen achter elkaar 25 graden zijn.

Vanaf zaterdagavond kunnen inwoners van in ieder geval de noordelijke provincies enigszins rustig ademhalen door wat tijdelijke verkoeling. De wind komt dan uit het noordoosten. „Daardoor kan iets minder warme lucht vanaf de Noordzee het noorden van het land bereiken. De kans is daardoor ook groot dat het noorden van het land zondag de 25 graden niet haalt, waardoor daar geen sprake is van een hittegolf.”

Na het weekend breidt de hitte zich weer uit naar de noordelijke provincies. Het is nog onzeker hoe diep de koelere lucht weet door te dringen en hoe snel de hitte weer terugkeert.

37 graden

„De ene hittegolf is de andere niet. Veel hittegolven zijn na die 5 dagen snel afgelopen, maar de huidige zou beduidend langer kunnen duren. Volgens de nieuwste berekeningen van het Europese weermodel zou de hittegolf in De Bilt 9 dagen kunnen duren, tot 14 augustus”, voorspelt de meteoroloog. Zaterdag kan het plaatselijk tot wel 37 graden worden en ook volgende week is dat niet uitgesloten.

Het hitterecord stamt uit de zomer van 1976. In Maastricht was het toen 15 dagen achter elkaar minstens 30 graden. Het aantal (regionale) hittegolven neemt de afgelopen jaren fors toe.