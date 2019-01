Amsterdamse handhavers leggen deel werk neer

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Handhavers in Amsterdam schrijven volgende week donderdag geen boetes uit. Ze doen dit omdat ze meer verdedigingsmiddelen willen, zoals handboeien, een wapenstok en pepperspray. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond is de actiebereidheid groot in de hoofdstad, zo bevestigt hij een bericht hierover in Het Parool.