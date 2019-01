’Tommie had afspraak om ruzie uit te vechten’

Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Tommie werd zwaar mishandeld door een groep minderjarige jongens in een park in de wijk Waterland in Spijkenisse. Ze sloegen hem tot bloedens toe, schopten hem toen hij al op de grond lag en gooiden een fiets op hem. Dit alles werd gefilmd, dat filmpje ging viraal op het internet en zorgde voor een storm aan verontwaardigde reacties. Tommie kreeg veel steunbetuigingen vanuit heel het land.

Verdachten langer vast

Uit het voorlopige onderzoek van de politie en het OM blijkt wat er aan het filmpje vooraf ging. De politie pakte in de loop van de week zes verdachten op. Twee daarvan (15 en 16 jaar) blijven voorlopig nog vast zitten op verdenking van openlijke geweldpleging. Hen wordt het grootste aandeel verweten. De rest is vrij, maar blijven verdachten in de kopschopzaak van Spijkenisse. De rechter-commissaris heeft hen ondermeer een contactverbod onderling opgelegd.

De politie en het OM waarschuwen bovendien dat het filmen en verspreiden van filmpjes van vechtpartijen onder omstandigheden strafbaar kan zijn.