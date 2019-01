Python bijt vrouw in bil

De 59-jarige Helen Richards was bij een bekende op bezoek toen ze naar het toilet moest. Daar gebeurde het incident. Volgens Jasmine Zeleny, die het dier daarna heeft gevangen, verblijft het slangensoort graag in het water in periodes van hitte. In Australië is het momenteel erg warm.

In gesprek met The Courier Mail vertelt Richards: „Met mijn broek op mijn enkels sprong ik op en keek ik om, om te kijken wat er in de toiletpot zat. Iets dat op een schildpad met een lange nek leek, verdween net uit het zicht.”

Zeleny verklaart de slang waarschijnlijk beet omdat de vrouw de gewenste uitgang blokkeerde.