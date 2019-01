Mysterie rond roofgoud van Napoleon

Acteurs doen de Slag bij de Berezina na, die plaatsvond tijdens de terugtrekking van La Grande Armée uit Rusland. Ⓒ EPA

Moskou - De geschiedenis rondom een vermeende schat van 200 kilo goud die Napoleon in 1812 zou hebben geroofd uit het Kremlin en tijdens zijn dramatisch verlopen terugtocht, op de hielen gezeten door het leger van de tsaar, dumpte in een meer, is weer actueel geworden.