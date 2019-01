’Gemeente Raalte deelt vertrouwelijke brief op site’

Behalve de brief werd ook een proces verbaal van de politie, met daarin namen en adressen van betrokkenen, gedeeld op de site.

Volgens RTV Oost werd Raalte in de brief gevraagd de boodschap niet openbaar te plaatsen. Ook mocht het document niet ter inzage op het gemeentehuis worden neergelegd. Toch kwamen zowel de brief als het proces verbaal tussen de openbare artikelen.

Namen en adressen

In het proces verbaal stond volgens de regionale omroep de namen en adressen van de mensen die aangifte hebben gedaan tegen de eigenaren van de hond, een Tibetaanse mastiff genaamd Luna. Ook het oude woonadres van die hondeneigenaren was in het document te vinden.

RTV Oost heeft gesproken met een woordvoerder van de gemeente: „Omdat de brief ook aan de gemeenteraad gericht was, is hij tussen de raadsstukken op de site geplaatst. Alleen is een medewerker vergeten een ’slotje’ te plaatsen, waardoor hij op het openbare gedeelte van onze website terecht is gekomen.”

De omroep lichtte de gemeente in dat de brief openbaar was. Volgens de woordvoerder is de brief daarna meteen offline gehaald. Daarna is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege de datalek.