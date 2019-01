Gestrande Nederlanders Curaçao bijna thuis

De reizigers van TUI zouden aanvankelijk woensdag terugkomen in Nederland, maar ze konden niet vertrekken van het eiland door een defect aan het vliegtuig. Ze werden in de tussentijd ondergebracht in een hotel. Gedupeerde passagiers hebben in dit soort situaties recht op een vertragingscompensatie van 600 euro.

Het toestel moest aan de grond blijven tot een technicus naar Curaçao was gekomen. Ook moest een nieuw onderdeel uit Engeland komen en daardoor duurde het oponthoud langer, aldus TUI.