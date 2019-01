200 vermisten na dambreuk Brazilië

De dam, in de gemeente Brumadinho, is in het bezit van mijnbedrijf Vale. Drie jaar geleden brak er ook een dam van Cale in de Brazilliaanse staat Minas Gerais. Toen kwamen negentien personen om het leven.

„Het redden en opvangen van gewonden wordt gedaan door brandweer en burgerwachten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend”, aldus Vale in een verklaring. „Vale heeft een noodplan geactiveerd. De hoogste prioriteit van het bedrijf ligt op dit moment bij het behouden en beschermen van de levens van werknemers en leden van de gemeenschap.”

Op beelden die worden verspreid via sociale media is te zien hoe groot de impact van het doorbreken is: