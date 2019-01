Code oranje Overijssel en Friesland opgeheven

Ⓒ ANP

DE BILT - Code oranje voor gladheid in de provincies Overijssel en Friesland is rond 21.00 uur opgeheven. In Groningen en Drenthe geldt nog wel code oranje. Daar is het nog verraderlijk glad door ijzel en bevriezing. De verwachting is dat dat tot ongeveer 23.00 uur duurt. Dan is de temperatuur opgelopen.