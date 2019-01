’Venezuela is nu ontwaakt’

Guaidó geeft veel Venezolanen weer hoop. Ⓒ Foto AFP

CARACAS - „President, president!”, scanderen de mensen op het Bolívarplein als Juan Guaidó plaatsneemt achter de microfoon. De charismatische oppositieleider neemt eerst een minuut stilte in acht voor de demonstranten die de afgelopen dagen om het leven kwamen. Oppositie voeren in Venezuela is nog altijd levensgevaarlijk.