Stone bepleit zijn onschuld

Roger Stone gaat de strijd aan met Robert Mueller.

WASHINGTON - Met een grijns stak Roger Stone zijn handen in de lucht en vormde met zijn vingers een victorieteken, poserend als zijn grote held Richard Nixon na Watergate. „Ik ben onschuldig en dat zal ik bewijzen in de rechtszaal”, zei Stone voor een joelend publiek. De adviseur van Trump werd gisteren in alle vroegte door de FBI van zijn bed gelicht en gearresteerd.