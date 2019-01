Weduwnaar beroofd van aandenkens vrouw

De bestolen Henk Zuiderhoek, met een foto van zijn overleden vrouw Tiny, wordt getroost door zijn kleinkinderen Mandy en Joey. Ⓒ APA

Westervoort - Op de dag dat Henk Zuiderhoek van huis was om de as van zijn vrouw Tiny uit te strooien, werd er bij hem ingebroken. Tot zijn grote schrik waren haar sieraden en andere persoonlijke aandenkens uit hun woning in het Gelderse Westervoort gestolen.