Spotters duiken de tuin in voor vogeltelling

Met een nummeringsformuliertje en een bak hete koffie binnen handbereik, telt Johan Stegeman het hele jaar door vogels in zijn tuin. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Harbrinkhoek - Zijn de huismussen, kool- en pimpelmezen wederom haantje de voorste? Of is de merel, na een flinke dip, inmiddels op het vertrouwde niveau terug als meest geziene gast? Dat vogelen tienduizenden amateurspotters dit weekend samen uit, tijdens de Nationale Tuinvogeltelling in ’s lands tuinen en op balkons.