Drielandentrein straks naar Duitsland en België

Deze nieuwe 3C-sprinter van Arriva zal vanaf morgen tussen Maastricht en Aachen gaan rijden. Ⓒ Rene Hameleers

Maastricht - De drielandentrein in Zuid-Limburg van streekvervoerder Arriva is weer een stuk dichterbij gekomen. Morgen wordt met gloednieuwe Stadler-Flirts de lijn Maastricht-Aachen gelanceerd. Luik in België volgt zo spoedig mogelijk, zodra de Belgische spoorinspectie toestemming geeft.