Gedwongen opname dreigt voor vrouw (89) uit Wormer

Mevrouw Pot-Ossendrijver kreeg in 2015 de diagnose dementie. Daarna volgde onenigheid over de zorg: de ene zoon woont bij haar in en zorgt voor haar, de andere zoon, die in Zeeland woont, wil dat de vrouw wordt opgenomen in een instelling. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad

De ruzie tussen beide broers heeft geleid tot het aanstellen van een curator en de stap naar de rechter, en bemoeilijkt een objectieve beoordeling van de thuissituatie. In een schriftelijk besluit van de rechter staat te lezen dat het zicht op de gezondheidstoestand van de vrouw ontbreekt.

Getraumatiseerd door oorlogservaringen

De 89-jarige vrouw gaf twee weken geleden, tijdens de zitting, aan dat ze zich verzet tegen de opname en het verblijf in een inrichting. Daarnaast is het bekend dat mevrouw Pot-Ossendrijver getraumatiseerd is door haar oorlogservaringen: een gesloten instelling zou extra belastend voor haar kunnen zijn.

Toch blijft de rechter bij zijn besluit: gedwongen opname op een gesloten afdeling. In gesprek met de regionale krant reageerde mevrouw Pot-Ossendrijver op het besluit: ,,Ze willen me in het bejaardentehuis stoppen. Vind jij het nodig? Ik niet. Ik ben nog een bijdehand oud wijf. Alleen een beetje vergeetachtig, dat is vervelend.’’