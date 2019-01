’Professor sjoemelde bij aanvraag subsidie’

Professor Adriana Bus zou in strijd hebben gehandeld met de wetenschappelijke integriteit.

Leiden - Professor Adriana Bus, tot vorig jaar ruim 27 jaar verbonden geweest aan de Universiteit Leiden, blijkt in strijd te hebben gehandeld met de wetenschappelijke integriteit. De hoogleraar, die in 2016 benoemd werd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege haar wetenschappelijke verdiensten in de orthopedagogiek, heeft onder andere gesjoemeld bij het aanvragen van onderzoekssubsidies.