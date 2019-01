'Troonrede' Trump opnieuw vastgesteld

Trump zou zijn 'troonrede' op 29 januari houden maar moest met tegenzin accepteren dat Pelosi daarvoor geen toestemming wilde geven zolang de crisis over de staatsfinanciering niet voorbij was. De president weigerde voor kerst een begrotingsvoorstel te ratificeren omdat daarin de 5,7 miljard dollar ontbrak die hij wilde voor een grensmuur in het zuiden van de VS.

Gevolg was dat 800.000 ambtenaren werkloos thuis kwamen te zitten of in functie moesten blijven zonder te worden betaald. De gedeeltelijke sluiting van de overheidsdiensten eindigde pas na 35 dagen, ook al is er nog steeds geen geld beschikbaar gesteld voor de muur. ,,Wanneer die diensten weer open zijn, gaan we praten over een datum die wederzijds aanvaardbaar is'', aldus Pelosi.