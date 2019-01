’Hipster-jihadist’ echt feestbeest

Abdelaziz H. dompelt zich onder in de hoofdstedelijke festivalscene en lijkt het daar prima naar zijn zin te hebben. Ⓒ Facebook

Amsterdam - De ex-vriend van journalist Ans Boersma profileerde zich meer als Amsterdamse hipster en feestbeest dan als fanatieke jihadist. Zijn broer in het Brabantse Bergeijk stond te boek als een keurige veertiger in zaken. Toch zitten de Syrische asielzoekers nu al maanden vast op verdenking van terreur en witwassen. Wie zijn Abdelaziz en Alfatah H. en wat spookten zij uit in Nederland?