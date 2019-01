Lichaam Julen (2) gevonden

De ouders van de tweejarige Julen. Ⓒ AFP

Totalán - Spaanse reddingswerkers hebben de peuter Julen dood teruggevonden. Hij werd rond 01.25 uur gevonden, meldt de Spaanse krant El Pais. Het tweejarige jongetje zat al dagen vast nadat hij zondag 13 januari in Totalán, vlakbij Málaga, in een boorput was gevallen die bijna 110 meter diep is.