Spanje is in tranen: ‘Het gebergte regeert’

Ⓒ REUTERS

MALAGA - Totalán rouwt, Malaga rouwt – en heel Spanje rouwt. Tot vrijdagavond hielden ouders, familieleden en vele Spanjaarden nog hoop dat peutertje Julen levend gevonden zou worden in de put in Totalán waar hij vorige week zondag in viel, tijdens een familie-uitje. ‘Julen is de zoon van ons allen’, werd de slogan van heel Spanje tijdens de zoektocht naar hem.