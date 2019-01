Honderdduizenden Nederlanders verlaten Facebook

Grofweg de helft vertrekt vanwege gebrek aan vertrouwen, schrijft het AD. ’Dit is ongekend’.

Het Nationale Social Media Onderzoek 2019 van Newcom dat zaterdag uitkomt bevat slecht nieuws voor Facebook. Het platform beleefde in 2018 een beroerd jaar met datalekken en schandalen over nepnieuws. En dat laat gebruikers bepaald niet koud, blijkt uit de peiling onder ruim 7000 Nederlanders van 15 jaar en ouder. Het platform telt nog altijd 10,1 miljoen gebruikers, maar dat waren er een jaar eerder 640.000 meer.

„Het gaat ongekend hard”, zegt onderzoeker Hans Hoekstra van Newcom. „Gebrek aan vertrouwen blijkt echt een belangrijke reden om af te haken, grofweg de helft van de vertrekkers doet dat vanwege wantrouwen over het platform, teveel aan nepnieuws of de privacyproblemen. En het tempo van de daling is opvallend, onder jongeren gaat het nu heel erg hard: in 2016 zat nog bijna zeven op de tien tieners op Facebook, nu is dat nog maar 30 procent.”