Fiscus laat verdachte aangiften ongezien door

De fiscus wil de aangiften daarom ongezien goedkeuren, maar heeft geen idee hoeveel geld de schatkist daardoor dreigt mis te lopen. Dat blijkt uit een recent intern document van de Belastingdienst, dat in bezit is van Trouw.

Het gaat om aangiften voor de winstbelasting uit 2016 van voornamelijk midden- en kleinbedrijven. De Belastingdienst selecteert op basis van zelf gestelde criteria welke aangiften extra controle vereisen. Van die risicovolle aangiften lagen er eind vorig jaar nog zo’n 25.000 op de plank, schrijft de fiscus. De risicovolle aangiften bestaan vooral uit ondernemers die geld lenen van hun eigen vennootschap, aangiften van stichtingen en verenigingen, en ondernemers die emigreren naar het buitenland.

Er is echter niet genoeg capaciteit om al die geselecteerde aangiften te controleren. De Belastingdienst wil daarom ruim 90 procent van de verdachte aangiften niet verder in behandeling nemen en ‘conform’ afdoen. Dat houdt in dat de Belastingdienst akkoord gaat met de aangifte zoals die is ingediend, ook al is die mogelijk niet correct.