LIVE: Amsterdam herdenkt doodgeschoten stagiair (17)

AMSTERDAM - Nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen staan zaterdag in de Amsterdamse wijk Wittenburg stil bij de gewelddadige dood van de 17-jarige Mohamed Bouchikhi. Het is precies een jaar geleden dat hij om het leven kwam bij de schietpartij in het buurthuis waar hij stage liep.