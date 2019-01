Nederlandse ambassadeur weer naar Pakistan

In een interview met het AD zegt Stoios-Braken dat ze om veiligheidsredenen niet kan vertellen waarom ze nu wel terug kan naar Pakistan, maar er zijn volgens haar maatregelen getroffen. „En de hoek waaruit de dreiging kwam, is door de overheid aangepakt.”

Stoios-Braken was eind oktober naar haar gezin in Nederland gereisd. „Ik zou een weekje hier zijn”, zegt ze tegen de krant. Maar vanwege ’een specifieke dreiging’ die te maken had met de al maanden eerder afgeblazen Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders, moest ze hier blijven. Daarbovenop kwam nog de kwestie-Asia Bibi waardoor doodsbedreigingen zijn geuit aan het adres van Nederlandse diplomaten.

Stoios-Braken is nog zo’n zeven maanden ambassadeur in Pakistan en verwacht dat ze haar werk in die tijd gewoon kan uitvoeren. „We zullen wel voorzichtiger moeten zijn. Dingen die ik vroeger wel kon doen, kan ik straks misschien niet meer doen.”