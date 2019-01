Zeker negen doden na dambreuk Brazilië

In het gebied in de deelstaat Minas Gerais woonden ongeveer 430 mensen, van wie er 279 zijn gered. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. Onder hen zouden veel medewerkers zijn van Vale SA, de exploitatiemaatschappij van een nabijgelegen ijzerertsmijn. De directeur van het bedrijf zei dat van de ongeveer driehonderd werknemers van de mijn er zo’n honderd zijn getraceerd na de dambreuk. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Camerabeelden vanuit een helikopter toonden verscheidene gebouwen die vrijwel zijn bedolven door de modderlawine. Er is een grote reddingsoperatie op gang gekomen. President Jair Bolsonaro komt zaterdag poolshoogte nemen.