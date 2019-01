Tieners overreden op Duitse S-Bahn na ruzie

Archiefbeeld Ⓒ EPA

NEURENBERG - Na een ruzie in Neurenberg zijn twee tieners overreden op de S-Bahn in de Duitse stad. Volgens de politie kreeg een groepje van zeker vijf mensen in het S-Bahn-station Frankenstadion ruzie met elkaar over een kleinigheid. De politie heeft twee 17-jarige verdachten opgepakt.