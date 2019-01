Burgemeester vast na aanslag op journalist

De daders hadden het huis van Jovanovic in Grocka in de nacht van 12 december in brand gestoken met molotovcocktails en beschoten met geweren. De journalist bleef ongedeerd, maar verloor al zijn bezittingen. Jovanovic had op het webportaal Ziginfo bericht over de naar verluidt corrupte burgemeester.

In Servië protesteren duizenden burgers al bijna twee maanden tegen de regering van Vucic. De demonstranten beschuldigen de regering van het creëren van een klimaat van geweld tegen de oppositie en andersdenkenden. De aanleiding voor de golf van protesten was de aanval op een linkse politicus van de oppositie. Hij werd vorig jaar november in Krusevac in het zuiden van Servië in elkaar geslagen. De daad is tot op heden niet opgehelderd.