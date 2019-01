Bijzondere dwangneurose: ’Ben geobsedeerd door seks, alleen 3 keer per dag porno helpt’

Haar opmerkelijke verhaal gaat in een mum van tijd viraal, nu een verfilming van haar leven gepland staat op het Britse Channel 4. Cartwright blijkt de hele tijd aan naakte mensen te denken. Ze is zelfs zo geobsedeerd door seks, dat ze zelfs bij de gewoonste voorwerpen continu associaties maakt met erotische objecten of geslachtsdelen.

„Ik was net 15, toen ik mijn eerste aanval van ’Pure O’ had. Ineens had ik het beeld van een naakt kind in mijn hoofd en ik was zo bang dat ik een pedofiel zou zijn”, legt Cartwright uit. „Jarenlang bleef ik mensen naakte voorstellen. En ik zag zelfs vagina’s op de achtergronden in tv-series. Ik dacht dat ik gek werd.”

Een oplossing was er destijds niet. „Het enige wat me hielp was een soort van ’pornotherapie’. Ik keer ongeveer drie keer per dag erotische filmpjes”, reageert Cartwright.

Pas later zouden de artsen beseffen dat de jonge vrouw ziek was, omdat haar mentale ziekte amper zichtbaar is voor de buitenwereld en omdat heel wat patiënten zich ervoor schamen. „Ik lijd aan POCD (primarily cognitive obsessive-compulsive disorder). Dat wil zeggen dat ik dwangmatig geobsedeerd ben door seks”, legt ze uit.

’Wilde zelfs seks met familie’

Ze wast niet voortdurend haar handen of creëert geen overduidelijke trekjes: haar obsessie blijft in haar gedachten. „Bijna alles gebeurt stiekem. Het gaat hier over dingen die je niet mag denken, laat staan dat je erover mag praten. Hoe kan een tienermeisje bijvoorbeeld in godsnaam vertellen dat zij wel duizend keer per dag denkt aan seks hebben met iedereen om zich heen, zelfs met haar eigen familie?” zegt Rose.

Nu wil ze haar verhaal delen in haar boek ’Pure O’, maar ook in de reeks. Eerder beschreef ze al eens kort haar ziekte. Bekijk dat hieronder.